На полках петербургских магазинов 40% сметаны не соответствует норме

В магазинах культурной столицы специалисты нашли сметану, которая не соответствует нормам. В общей сложности такой продукции получилось 40%.

В пресс-службе организации потребителей "Общественный контроль" рассказали, что на полках городских супермаркетов и магазинов представлено 40% сметаны, которая не соответствует требованиям ГОСТа. Более того, несколько образцов и вовсе не содержали молочного жира, представляя собой чистый фальсификат.

Организация провела специальную экспертизу, в ходе которой и были выявлены нарушения. Ответственными за это лицами теперь занимаются эксперты Роспотребнадзора и Россельхознадзора.

Тем не менее, до конца очистить магазины от фальсификата пока не удалось, так как у специалистов возникают трудности в борьбе с нарушениями из-за моратория на контрольно-надзорные мероприятия. Так, компании получают предостережения, но не штрафы.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что специалисты Роспотребнадзора по Петербургу дали несколько рекомендаций по поводу выбора продуктов к масленице.