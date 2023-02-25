  • 25 Февраль 2023
USD 23.02.2023 74.7087 -0.1509
USD ММВБ 00:05 74.7616  
EUR 23.02.2023 79.5716 -0.1872
EUR ММВБ 00:05 79.5915  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

На полках петербургских магазинов 40% сметаны не соответствует норме

Автор:


© Фото: Pxhere

Темы дня

В магазинах культурной столицы специалисты нашли сметану, которая не соответствует нормам. В общей сложности такой продукции получилось 40%.

В пресс-службе организации потребителей "Общественный контроль" рассказали, что на полках городских супермаркетов и магазинов представлено 40% сметаны, которая не соответствует требованиям ГОСТа. Более того, несколько образцов и вовсе не содержали молочного жира, представляя собой чистый фальсификат.

Организация провела специальную экспертизу, в ходе которой и были выявлены нарушения. Ответственными за это лицами теперь занимаются эксперты Роспотребнадзора и Россельхознадзора.

Тем не менее, до конца очистить магазины от фальсификата пока не удалось, так как у специалистов возникают трудности в борьбе с нарушениями из-за моратория на контрольно-надзорные мероприятия. Так, компании получают предостережения, но не штрафы.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что специалисты Роспотребнадзора по Петербургу дали несколько рекомендаций по поводу выбора продуктов к масленице. 

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР
    01.09.22
    МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram