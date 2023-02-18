Петербуржцам рассказали, как правильно выбрать продукты к Масленице

Близится наступление Масленицы, которая пройдет с 20 по 26 февраля. В преддверии проводов зимы петербуржцам напомнили, какие продукты лучше выбирать для масленичных блинов.

Как рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Петербургу, для большинства праздничных блюд общим продуктом является мука. Стоит всегда выбирать качественную муку и помнить, что она также может испортиться по истечению срока годности. К ее порче приводят рогоркание, прокисание, плесневение, развитие насекомых и клещей и слеживание.

Также стоит внимательно отнестись к выбору творога и сметаны, которые также часто являются неотъемлемыми продуктами Масленицы. В первую очередь необходимо обращать внимание на условия их хранения и маркировку. Температура хранения не должна быть выше +6 градусов. Также в состав этих продуктов не должно быть ничего кроме молока и закваски.

Если для приготовления блюд используются замороженные ягоды, то важно помнить, что они не должны быть слипшимися в один ледяной кусок. Это свидетельствует о том, что ягоды неоднократно размораживали и замораживали, что негативно влияет на их качество.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что петербуржцам рассказали, что делать когда при покупке товара в магазине выясняется, что его реальная цена не соответствует той, что была указана на ценнике.