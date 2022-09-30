Автоэксперт рассказал, кому пришло время менять шины

В Петербурге заметно похолодание, поэтому многие автомобилисты стали задуматься о смене шин под холодную погоду. О том, когда стоит заняться обновками, рассказал автоэксперт Андрей Ломанов.

Как сообщает МК в Петербурге, эксперт считает, что автомобилистам стоит следить за тем, когда в дом дадут отопление. Это станет сигналом того, что пора рассмотреть смену шин.

Специалист отметил, что погода нестабильна и намечаются сильные перепады, но если температура опускается ниже нуля, то резину стоит поменять во избежание “неловкой ситуации”. Однако сейчас температура держится на уровне 11-12 градусов тепла днем, а ночью не опускается ниже шести градусов. При такой погоде владельцам шипованных шин еще рано задумываться о смене, но совсем иная ситуация складывается для обладателей фрикционной резины. Он считает, что им уже можно менять шины.

Эксперт отметил и то, что на рынке наметился дефицит товаров и стремительный рост цен. Но полки магазинов вскоре пополнят китайские товары. Ломанов считает, что китайское производство соответствует стандартам.