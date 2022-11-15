В начале 2023 года с Петербургского рынка могут уйти 10% строительных магазинов

В Петербурге около 30% строительных и хозяйственных магазинов работают в убыток. Если до конца текущего года ситуация не изменится, то около 10% магазинов будут вынуждены закрыться.

Как сообщает информационное агентство РБК, эксперты не дают положительной оценки ситуации на строительном рынке. По словам генерального директора консалтингового агентства INFOLine Иван Федяков, рынок в настоящее время нащупал «второе дно» и нет уверенности, что он станет последним.

Руководитель одного из строительных магазинов поделился, что спрос на сантехнику сильно сократился, примерно на 40%-60%. Также он подчеркнул, что петербуржцы с осторожностью относятся к неизвестным им брендам, особенно если товары произведены в странах Азии.

В основном падение спроса обусловлено подорожанием строительных материалов. Рост цен в свою очередь вызван дефицитом. Однако владельцы строительных магазинов уверяют, что нехватка товаров легко восполняется параллельным импортом, таким образом на рынке сейчас присутствуют турецкие, китайские, белорусские, казахстанские и армянские поставщики. Правда пока нет уверенности в параллельном импорте на постоянной основе.

Также следует понимать, что в нынешних условиях покупательская способность граждан снижается. Петербуржцы на данный момент все больше стараются экономить и пока откладывают вопрос ремонта.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что с начала года в Петербурге и Москве закрылись почти 450 автосервисов.