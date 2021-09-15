Магазин «О’кей» во Фрунзенском районе не смог обслужить покупателей

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, во вторник, 14 сентября, в магазине «О’кей» произошел неприятный случай. Покупатели не могли оплатить свои покупки из-за технического сбоя и простояли в очереди около часа.

Сотрудники магазина сообщили посетителям, что перебои в работе случились во всех гипермаркетах сети. Так, «О’кей», который находится на улице Фучика,2, не смог принять от потребителей ни наличные, ни карты. Об этом сообщили петербуржцы в социальных сетях.

Кроме того, зайти на сайт магазина по-прежнему было невозможно. Однако доставку через интернет-магазин можно было заказать.