В петербургских магазинах в 720 пивных банках «Балтики» оказалась питьевая вода

Об этом 6 октября сообщили в пресс-службе пивоваренной компании «Балтика».

В Петербурге из-за технического сбоя в 720 банках пива «Балтика» оказалась питьевая вода.

31 августа на одной из линий розлива произошел программный сбой и 300 литров воды разлили в 720 банок. Сейчас продукцию изымают из магазинов.

«Предпринимаем все усилия, необходимые для того, чтобы изъять эту партию банок из продажи и не допустить повторения подобной ситуации в будущем. Приносим нашим потребителям извинения за этот казус и просим тех, кто приобрел банки из этой партии, обратиться на нашу горячую линию», – прокомментировали в компании.

Номер горячей линии: 8 800 333-33-03 (звонок по России бесплатный).