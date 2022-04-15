В архитектуре экосистемы Сбера произошли первые глобальные сбои

Сбер строил большую экосистему, состоящую из множества информационных сервисов под брендом банка. Работа системы была завязана на разнообразных партнеров, которые из-за санкций могут прекратить от сотрудничества со Сбером.

Сбер сделал ставку на объединение современных сервисов в единую экосистему под своим именем. Чтобы обеспечить работу информационных систем финансовая организация привлекала технических партнеров.

Первые сомнения, что ставка оправдалась, возникли на фоне антироссийских санкций. Точнее – оказалось под вопросом сотрудничество с партнёрами, которые обеспечиваают работу экосистемы Сбера.

Первой «ласточкой» стало отключение системы SberPay. Сервис позволял бесконтактно – при помощи технологии NFC – расплачиваться картами «Мир». 13 апреля те россияне, кто пользовались этой функцией, получили сообщение, что больше она недоступна.

Как говорят клиентам в call-центре Сбера, отключение функции произошло в связи с «решением технического партнера».

Кроме того, мобильные приложения Сбера были удалены из магазинов AppStore и Google Play.