Рукописные ценники заинтересовали прокуратуру в петербургском «О’Кее»

Петербургская прокуратура проверила магазин торговой сети «О’Кей» на улице Партизана Германа, 2. Как сообщили в пресс-службе ведомства, проверка прошла 21 марта совместно с со специалистами Юго-Западного территориального отдела управления Роспотребнадзора по Петербургу.

Проверяющие выявили, что некоторые ценники написаны от руки. В частности, без надлежаще оформленных ценников продавали поваренную соль, муку, масло, молочную продукцию. В прокуратуре отметили, что таким образом были нарушены права потребителей на своевременное получение достоверной информации о товарах.

Как сообщает «Деловой Петербург», в самом магазине проблемы объяснили масштабным техническим сбоем.