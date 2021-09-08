В Петербурге 8 сентября почтят память погибших во время блокады Ленинграда

В среду, 8 сентября, в Санкт-Петербурге почтят память защитников и жителей блокадного Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. В 12:00 в Петербурге по громкоговорителям будет объявлена общегородская минута молчания.

С помощью системы оповещения, петербуржцы смогут услышать текст о мужестве и героизме ленинградцев. Также жители Северной столицы услышат удары метронома.

В День памяти жертв блокады состоится траурная церемония возложения цветов к мемориальной доске на Невском проспекте, 14, Пискаревском мемориальном и Серафимовском кладбищах и других.

Кроме того, в Большом концертном зале «Октябрьский» в честь памятного дня пройдет концерт.