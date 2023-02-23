В День защитника Отечества в Петербурге возложили цветы у обелиска “Городу-Герою Ленинграду”

В День защитника Отечества у обелиска “Городу-Герою Ленинграду” на площади Восстания были возложены цветы.

По всему городу, в разных районах, проходят мероприятия, приуроченные к празднованию Дня защитника Отечества. Среди всех прочих мероприятий на площади Восстания у обелиска “Городу-Герою Ленинграду” прошла торжественная церемония возложения цветов. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

В церемонии приняли участие депутаты Государственной думы и Законодательного Собрания, ветераны, представители общественных организаций и другие.

Во время церемонии была проведена минута молчания в память о защитниках Ленинграда в годы блокады.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в городе на Неве в честь Дня защитника Отечества на фасадах шести домов появились праздничнее проекции. Световые инсталляции будут украшать дома в течение пяти дней.