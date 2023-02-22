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В Петербурге на фасадах шести домов появятся инсталляции в честь Дня защитника Отечества

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© Фото: пресс-служба администрации Санкт-Петербурга

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В Петербурге в честь Дня защитника Отечества на фасадах шести домов появились праздничнее проекции. Световые инсталляции будут украшать дома в течение пяти дней.

Световые инсталляций в виде открыток, посвященных 23 февраля, появятся вечером 22 февраля на фасаде Российской национальной библиотеки на Московском проспекте, на доме №70 Большого проспекта В.О., на доме №26-28 по Каменноостровскому, на фасаде дома №44 по Шпалерной, а также на доме №14 по Кондратьевскому проспекту и доме №10 по Новгородскому проспекту в Шушарах.

Также в Мурманске пройдут масштабные события по случаю Дня защитника Отечества. Так, как пишет “МК в Мурманске”, в 12:00 23 февраля состоится торжественный митинг. А в 14:00 в стенах Мурманской областной филармонии начнется праздничный концерт. Вечером, в 19:00 в Мурманском областном драмтеатре состоится показ спектакля “Не покидай меня”, а завершат праздник салютом.

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