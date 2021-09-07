В Петербурге 8 сентября объявят минуту молчания в память о жертвах блокады

В среду, 8 сентября, в Санкт-Петербурге в День памяти жертв блокады Ленинграда объявят минуту молчания. Ее начнут транслировать ровно в полдень. Через громкоговорители будут доноситься удары метронома.

Жители Северной столицы узнают о минуте молчания через системы оповещения. В пресс-службе Комитета по печати и взаимодействию со СМИ сообщили, что в Петербурге прозвучат слова о мужестве и героизме ленинградцев.

Кроме того, буду возложены цветы к мемориальной доске на Невском проспекте, 14. Траурные церемонии пройдут в местах захоронения войнов, защитников и жителей блокадного Ленинграда.