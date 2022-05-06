Память погибших в годы ВОВ почтили на Пискаревском мемориальном кладбище

На Пискаревском мемориальном кладбище закончилась акция "Памяти павших будьте достойны!". В ней приняли участие представители городских властей, студенты и школьники. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Погибших жителей в годы блокады Ленинграда почтили юные петербуржцы. Сотни цветов легли к монументу "Мать-Родина". Посвященная 77-й годовщине Великой Победы торжественная церемония началась с минуты молчания. По словам вице-губернатора Ирины Потехиной, эта акция особенно актуальна сейчас и приобретает новый смысл.

Три тысячи человек приняли участие в мероприятие. Еще 75 тысяч старшеклассников стали зрителями прямой трансляции церемонии.