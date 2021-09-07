Названы районы Петербурга с самым большим количеством преступлений

В Санкт-Петербурге за первые шесть месяцев северная часть города стала самой криминальной. Там за этот период было совершено самое большое количество преступлений. Так, первое место по криминальности занял Выборгский и Приморский районы. В этих частях города зафиксировали, в общей сложности, 5,5 тыс. противоправных нарушений. На третьем месте оказался Невский район — 2610 нарушений закона.

«Самыми благоприятными районами оказались Кронштадтский, Курортный и Петродворцовый. Там насчитывается минимальное количество преступлений. Год от года статистика меняется. Так, в 2020 году самым криминальным был Невский район. Там произошло 2 564 преступления», — сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Также отметим, что всего за первые полгода в Северной столице было совершено более 30 тысяч преступлений. Данный показатель превышает предыдущий год этого же периода на 4 тысячи.