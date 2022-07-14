В Петербурге почти в два раза увеличилось число нераскрытых преступлений

Каждый месяц в Петербурге ухудшается статистика преступлений. За три года их количество выросло почти вдвое. Об этом сообщает Neva.Today.

В отчетных данных Министерства внутренних дел РФ о состоянии преступности в стране говорится, что за последние три года количество нераскрытых дел в Северной столице увеличилось более чем на 12 тысяч. В 2018 году было 24,5 тысяч таких дел, а в 2021 данный показатель вырос до 36882. При этом за 2018 год в Петербурге было зарегистрировано 51 тысяча преступлений, а в прошлом году уже 62,7 тысячи.

В 2019 году при 48,6 тысячи зарегистрированных преступлений 24,4 тысячи остались нераскрытыми. Показатель почти сравнялся со статистикой за 2018 год. С начала пандемии коронавируса в городе на Неве заметно ухудшилась динамика преступности. В 2020 году зарегистрировали 61 тысячу дел, из низ 32 186 оказались нераскрыты.

В МВД РФ уже опубликовали статистику преступности за январь-май 2022 года. В этот период зарегистрировано 25,5 тысяч злодеяний, а нераскрытыми считаются 12,4 тысячи дел.