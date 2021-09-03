На Васильевском острове мигранты устроили массовый побег от полицейских

В пятницу, 3 сентября, сотрудники полиции совершили рейд в намывные территории Васильевского острова на строительную площадку в целях выявления незаконных мигрантов. В итоге произошел массовый побег иностранцев от правоохранительных органов. Данный инцидент запечатлели жители намывных территорий.

Петербуржец, который живет в комплексе «Колумб», заметил, как толпа мигрантов врасыпную бросается со строительной площадки ЖК «Аквилон Залив». Полицейские собирались проверить документы у находящихся там рабочих, однако никого уже не оказалось.

Некоторые жители сообщают, что на место прибыл также автозак. Некоторых нарушителей поймали и отвезли в отделы полиции.

Подобные рейды стражами порядка проводятся регулярно. Последний из них прошел 21 июля.