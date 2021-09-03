Путин планирует приехать в Петербург в честь 800-летия князя Александра Невского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин собирается посетить Санкт-Петербург в конце следующей недели. Приезд главы государства связан с торжественными событиями, которые приурочены к 800-летию князя Александра Невского.

«У президента есть планы в связи с этой датой, мы своевременно вас проинформируем. Но планы есть», — сообщил пресс-секретарь президента.

Также сообщается, что в преддверии юбилея князя в Северной столице будет проходить реставрация исторических объектов, связанных с Александром Невским. Отметим, что несколько дней назад был восстановлен фасад Семинарского корпуса в Александро-Невской лавре.