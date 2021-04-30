Последний рабочий день перед праздниками отразился на дорожных заторах

В Петербурге образовались рекордные пробки. Примечательно, что крупные заторы начали уже днем, не дожидаясь привычного для пробок часа пик. В среднем загруженность на дорогах была на 1 балл выше, чем обычно. Причиной возникновения больших пробок 30 апреля стали грядущие с завтрашнего дня затяжные выходные дни.

Как сообщает аналитический центр «Яндекс.Пробки», днем в Петербурге загруженность на дороге оценена в 8 баллов. Наиболее труднодоступными для проезда местами стали участки у Большеохтинского моста и моста Александра Невского, а также у Финляндского вокзала и на КАД.

Плотность движения фиксировалась весь день. Вероятно, это связано с тем, что с 1 по 10 мая большинство людей отдыхает вне города в объявленные Путиным нерабочие праздничные дни.