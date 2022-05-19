Площадь Александра Невского оккупировали нелегальные таксисты

Петербуржцы заметили появление нелегальных извозчиков на площади Александра Невского. Вся автобусная остановка заполнена автомобилями мигрантов, которые мешают пассажирскому транспорту и горожанам. Об этом сообщает Neva.Today.

С апреля этого года у домов №190 и №184 по Невскому проспекту выходцы из ближнего зарубежья организовали нелегальное такси. Как сообщает издание, есть даже некий "держатель точки". Желающие подзаработать на нелегальном извозе отдают ему определенную сумму денег, обеспечивая себе возможность работать.

Водители и зазывали препятствуют входу в городские автобусы и предлагают доехать до Единого центра документов на улице Красного Текстильщика. Такая поездка стоит 50 рублей за место, хотя в автобусе по "Подорожнику" можно было бы проехать за 40 рублей. Что именно толкает пользоваться услугами таких извозчиков - неизвестно. Возможно, что работает солидарность или воздействие угроз.

Такие "таксисты" работают исключительно во время работы Единого центра документов.