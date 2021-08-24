Полицейские привлекли к ответственности 30 мигрантов после рейда в Мурино

Сотрудники правоохранительных органов провели в Мурино рейд по поиску нелегальных мигрантов. В результате было проверено более 350 автомобилей и свыше 250 иностранцев.

В итоге, за последнюю неделю полицейские и ОМОН проверили более 800 квартир в 14 домах, а также несколько стройплощадок, хостелов и общежитий.

В пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что в отделение правоохранительных органов было доставлено около 50 человек, около 30 из которых привлекли к административной ответственности за нарушение правил въезда или пребывания в РФ.