В Петербурге появится единая система для аренды электросамокатов «Я в пути»

В Санкт-Петербурге собираются запустить новый единый сервис для контроля движения самокатов «Я в пути». Соответствующий законопроект обсудили на рабочем совещании вице-губернатора Петербурга Станислава Казарина с представителями кикшеринговых компаний.

Новая платформа будет объединять все виды транспорта, а также средства индивидуальной мобильности (СИМ). С инициативой о создании данного проекта выступил НП «Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса» и Ассоциация операторов микромобильности. Кроме того, с помощью нового сервиса можно будет проложить комбинированный маршрут, а также найти место для парковки и на месте оплатить аренду проезд и парковку.

«Сейчас горожане используют множество приложений для организации своих поездок — аренды машины либо самоката, оплаты парковки, прокладывания маршрута. С учетом, что персональная мобильность будет только расти, нужно уже сейчас разрабатывать методы, которые позволят поддерживать порядок и обеспечат безопасность в этой сфере», — заявил замглавы города Казарин.

Также директор Ассоциации операторов микромобильности Дмитрий Петрожицкий заявил, что Северная столица в будущем может стать столицей самокатов.