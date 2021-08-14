К середине октября вакцину от COVID-19 должны будут поставить 80% таксистов

В пресс-службе Комитета по транспорту Санкт-Петербурга в пятницу, 13 августа, сообщили, что перевозчиков обязали вакцинировать от коронавирусной инфекции 80% таксистов. Данное требование должно быть выполнено к середине октября. В случае если постановление не будет выполнено, то компания не сможет осуществлять свою деятельность.

«Комитет по транспорту взял на личный контроль COVID-безопасность в таксомоторных компаниях. Им направлены письма с предупреждением», — сообщили в Смольном.

Также в ведомтсве отметили, что необходимость вакцинации от COVID-19 поддержали крупнейшие сервисы такси. Так, например, компания «Яндекс» разместила на карте у водителей точки, где можно поставить прививку от «ковида». В свою очередь, сервис «Таксовичкоф» открыл на своей площадке пункт вакцинации, а сотрудники «Ситимобил» смогут привиться в ТЦ «Заневский Каскад».