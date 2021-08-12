Более 60% работников транспортной отрасли в Петербурге привились от COVID-19

В Петербурге около 64% сотрудников предприятий транспортного комплекса сделали прививки от коронавируса. Как сообщает Смольный, работников вакцинируют в соответствии с ковидным постановлением городского правительства.

"На работниках транспортной отрасли лежит особая ответственность. В этой важнейшей сфере трудятся сотни людей, а её услугами пользуются миллионы", — подчеркнул губернатор Петербурга Александр Беглов.

По словам губернатора, от бесперебойной работы общественного транспорта зависит жизнь города. Беглов также отметил, что на сотрудниках транспортной сферы лежит особая ответственность.

Прививочная компания также распространяется на водителей такси. Несоблюдение требований вакцинации влечёт административную ответственность и штрафы от 30 тысяч рублей для физических лиц и до 300 тысяч рублей для юридических лиц.