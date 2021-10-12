Власти Петербурга вводят обязательную вакцинацию от коронавируса

Постановление опубликовано 12 октября на сайте надзорного ведомства.
В Петербурге граждане должны привиться первым компонентом до 15 ноября, либо однокомпонентной вакциной, до 15 декабря — вторым компонентом. Главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова вводит обязательную вакцинацию для ряда граждан.
Должны привиться не менее 80% сотрудников сфер здравоохранения, образования, соцобслуживания, торговли, в том числе курьерской доставки, транспорта и такси, салонов красоты, бань, фитнес-центров, банков, МФЦ, почтовых отделений, театров, библиотек, кинотеатров и госслужащие.
Решение обосновано ростом заболеваемости COVID-19 и ухудшением эпидемической ситуации.