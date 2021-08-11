Смольный сообщил о модернизации 78 учреждений здравоохранения

В пресс-службе Смольного в Санкт-Петербурге сообщили, что в 2021 году в Северной столице будут отремонтированы и модернизированы 78 учреждений здравоохранения. В программу модернизации и ремонта вошли поликлиники, кабинеты врачей общей практики и женские консультации.

В медучреждениях будут проводить капитальный ремонт, а также оснастят здания современной техникой. Для этого будет закуплено 1235 единиц медицинского оборудования.

На проект будет выделено 3,8 млрд рублей. Доля выделенных средств из бюджета Петербурга составляет 51%, а с федерального — 49%.

Кроме того, губернатор города на Неве Александр Беглов отметил, что состояние медицинских учреждений напрямую влияет на качество оказываемой помощи.