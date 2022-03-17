Петербург получит средства на строительство и оснащение больниц

Средства на строительство и оснащение медицинских учреждений в Петербурге, Калининграде и Перми будут выделены из федерального бюджета. Глава правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении на эти цели более 3,5 миллиардов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Большую часть этой суммы получит Петербург. Она будет направлена преимущественно на модернизацию больниц при Петербургском государственном медицинском университете имени Павлова. У Научно-клинического центра анестезиологии и реаниматологии появится новый корпус. Здание НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Горбачевой реконструируют. Ремонт запланирован также в НИИ хирургии и неотложной медицины. Работы завершатся в 2026 году.