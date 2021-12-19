Ремонт более 60 поликлиник Петербурга запланирован на будущий год

В Петербурге в 2022 году начнутся ремонтные работы в 81 поликлинике. Как сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению, ни одно учреждение полностью закрывать из-за ремонта не будут. Работы будут проводить по отдельным этажам или кабинетам, а врачи будут принимать пациентов в неремонтируемых.

В Петербурге реализуется программа «Модернизация первичного звена Санкт-Петербурга на 2021-2025 годы». В нынешнем году в неё вошли 78 поликлинических учреждений. Почти треть из них уже полностью отремонтированы.

На 2023 год запланирован ремонт в 74 поликлиниках, а на 2024 — в 59 медицинских учреждениях. В 2025 году в программу войдут 11 учреждений первичного звена.