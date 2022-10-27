В Петербурге было отремонтировано 17 поликлиник

В Петербурге провели ремонт в 17 поликлиниках. В процессе ремонта находятся еще 60 поликлинических учреждений.

Как передает телеканал “Санкт-Петербург”, в Северной столице ремонт поликлинических отделений, а также закупка туда нового медицинского оборудования осуществляется в рамках проекта «Здравоохранение» программы модернизации первого звена здравоохранения.

Сейчас в процессе ремонта находятся еще 60 городских поликлиник. Отмечается, что работы завершат в текущем году.

Теперь в поликлинические отделения будут оснащены всем необходимым оборудованием для диагностики, физиотерапии и реабилитации.

В данный момент ремонт закончен в здании поликлиники №72 в Колпинском районе. В Кировском районе обновили детское отделение №25 поликлиники №88. Новую маммографическую рентгеновскую систему купили в поликлинику №14 Выборгоского района.