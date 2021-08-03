Пропавший 12-летний петербуржец, вернулся домой

В пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что 12-летний мальчик, которого искали полицейские, самостоятельно вернулся домой целым и невредимым.

Тимофей Кравченко после ссоры с родителями ушел из дома, а вернулся только около 13 часов во вторник, 3 августа. С ним все в порядке и ничего противоправного не произошло. Напомним, что мальчик ушел выгуливать собаку 2 августа и не вернулся, а на связь не выходил.

Семья живет в доме на Красносельском шоссе, 54/4.

В пресс-службе ведомства также отметили, что поиски юноши начали проходить сразу после обращения родителей и его пропаже.