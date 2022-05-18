Пропавшего в Мурино 8-летнего мальчика нашли

Сотрудники полиции нашли 8-летнего мальчика, который пропал в Мурино в понедельник. Потерявшегося школьника приютила семейная пара, живущая в доме 27/7 по улице Шувалова.

Его 31-летний отец сообщил о пропаже ребенка в полицию во вторник ночью. Папа рассказал, что юноша ушел в школу и не вернулся. Родители прождали ребенка весь день. Оказалось, что его приютила супружеская пара. 50-летняя женщина заметила школьника во дворе. По её словам, пропавший не хотел идти домой, поэтому она позвала его в гости.

Сейчас мальчик передан родителям. Все обстоятельства и подробности случившегося сейчас выясняются.