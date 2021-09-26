10-летнего петербуржца нашли живым спустя трое суток

Об этом 25 сентября в 22 часа сообщили в социальных сетях отряда «ЛизаАлерт».

В Петербурге нашли школьника, который три дня назад ушел утром в школу и пропал. Отец забрал мальчика в 70-м отделе полиции.

10-летний петербуржец нашелся благодаря совместным действиям волонтеров, поискового отряда «ЛизаАлерт» и правоохранителей.

«Найден. Жив. Благодарим всех за помощь!», — написала «ЛизаАлерт» у себя на странице под записью о пропаже мальчика.

В Невском районе 23 сентября третьеклассник в 7:30 ушел в школу и не дошел до уроков. Отец ребенка сообщал, что раньше мальчик никогда не уходил из дома.