На детской площадке бабушка ударила ребенка, поссорившегося с ее внуком

В Петербурге пожилая женщина вступилась за внука на детской площадке. Инцидент произошел 6 мая, в четверг, в Красногвардейском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и области.

По предварительной информации, у школьников возник конфликт в районе дома №9 по улице Окраинной. За внука заступилась бабушка, ударив соперника мальчика по голове. В результате 11-летний мальчик обратился в медицинское учреждение.

«После осмотра врачами школьник был отпущен. Позже в полицию обратился отец пострадавшего мальчика», — отметили в ведомстве.

На данный момент правоохранительным органам предстоит выяснить все детали происшествия.