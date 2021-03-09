Полицейские задержали женщину, едва не утопившую своего младенца

Петербургская полиция доставила в отделение нетрезвую 31-летнюю женщину, по недосмотру которой в ванной захлебнулся ее маленький сын. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел в праздник 8 Марта. Около 21 ч. по вызову на улицу Гарькавого выехала скорая и увезла в состоянии клинической смерти мальчика, родившегося в июне 2020 года. Его поместили в реанимацию.

Мать объяснила, что ребенок захлебнулся из-за того, что она оставила его без присмотра в ванне.

Пьяную женщину доставили в полицию.

Источник в правоохранительных органах сообщил "Невским новостям", что у нее пять детей. Их отец находится на лечении, однако неизвестно, от чего.