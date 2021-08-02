Фуд-корты и уличные аттракционы Петербурга возобновили свою работу

В пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга сообщили, что со 2 августа возобновляют работу заведения ТЦ. Так, фуд-корты, фуд-плейсы и уличные аттракционы начнут свою деятельность, после введения ограничений на время пандемии коронавирусной инфекции.

«Со 2 августа снимается запрет на работу фуд-кортов и фуд-плейсов, торговлю и оказание услуг на островках в торговых центрах, а также разрешается работа аттракционов, расположенных на открытом воздухе. Для возобновления этих видов деятельности вводятся дополнительные условия», — говорится в сообщении.

Для того, чтобы заведения продолжили свою работу им необходимо будет получить на сайте Петербургского центра развития и поддержки предпринимательства уникальный QR-код, а также актуализировать стандарт безопасной деятельности с учетом изменений.