ККИ подвел итоги рейдов в точки общепита и торговли в течение августа

В течение всего августа сотрудники Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга проводили рейды в точки общепита и сферы торговли, проверяя соблюдение антиковидных мер.

В пресс-службе Смольного сообщили, что было проверено более тысячи объектов, среди которых 14 торговых центров и 12 управляющих компаний, 649 магазинов, а также более 200 ресторанов, баров, фуд-кортов и 142 предприятия, работающих в сфере услуг, в том числе парков аттракционов.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов сообщил, что благодаря соблюдению всех требований по противодействию коронавирусной инфекции, удалось достичь снижения числа суточных заболеваний, а также смягчить некоторые ограничения.

В результате проверок 13 районов города нарушения были выявлены в 65 точках. Основное нарушение — QR-коды. В некоторых заведениях сотрудники находились без средств индивидуальной защиты, а в остальных не соблюдалась социальная дистанция и отсутствовал журнал дезинфекции.