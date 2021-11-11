Власти Петербурга выделят более 35 млн рублей поддержки фуд-кортам

В Смольном приняли решение выделить фуд-кортам пострадавшим от коронавирусных ограничений 35 миллионов рублей на заработную плату сотрудникам. Об этом 11 ноября сообщает 78.ru.

Субсидии будут выплачены на основе проекта постановления после антикоррупционной экспертизы.

Поддержку получат все заведения на территории фуд-кортов, кроме тех, что располагаются в аэропортах, вокзалах и автозаправочных станциях. Выделенные средства должны помочь организациям, пострадавшим от введенных ограничений.