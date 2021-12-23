Путин заявил, что малый бизнес получил поддержку в первую очередь

Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции отметил, что во время пандемии крупный бизнес — холдинги получил поддержку и сумел отработать без сбоев. Однако, в первую очередь, меры поддержки были оказаны малому бизнесу.

Среди наиболее эффективных мер президент назвал льготное кредитование и рассрочку по кредитам. Отмечается, что регионы вводят связанные с пандемией коронавируса ограничения, в прямом контакте с бизнесом. Поэтому выйти из кризиса российской экономике удалось быстрее, чем многим другим.