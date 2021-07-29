К новому учебному году в Петербурге построят пять новых школ

К началу учебного года, к 1 сентября, в Санкт-Петербурге появятся пять новых школ. Два из них построят на Шуваловском проспекте. Готовность одной из этих образовательных учреждений в районе Каменки составила 82%, а второй — 95%.

«На завершающем этапе строительства находится школа на 1600 мест в Приморском районе. Здание готово уже на 97%. Подрядчик выполняет работы по устройству фасада, вентиляции, чистовой отделке и благоустройству», — сообщили в пресс-службе Смольного.

Кроме того, в Смольном сообщили, что завершается строительство школы на 825 мест в ЖК "Северная долина" в Парголово. Строительная готовность объекта — 80%.