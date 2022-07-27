Губернатор Ленобласти начал рабочую поездку во Всеволожский район с новой школы в Осельках

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в среду, 27 июля, с рабочим визитом посетил Всеволожский район. Он осмотрел ряд новых социальных объектах в Мурино и Осельках. Об этом сообщает Online47.

Первой точкой программы стало новое здание школы в Осельках. Торжественное открытие пройдет только 1 сентября, но строительство объекта уже завершили и подключили его ко всем инженерным сетям. В здании разместят школу на 300 мест, а к нему пристроили детский сад на 100 мест. В школьном отделении есть не только учебные классы, но и мастерские, а также помещения для кружков, библиотека и спортивный зал. Для начальных классов есть отдельный вход, спальни и игровые комнаты.

В дошкольном отделении есть шесть групповых ячеек с раздевалками, спальными и игровыми комнатами, а также музыкальный и физкультурный залы.