Ленобласть заключила соглашение с РАО о сотрудничестве в сфере образования

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и президент Российской академии образования, академик РАО Ольга Васильева подписали соглашение о сотрудничестве в сфере образования для развития науки и повышения конкурентоспособности регионального образования.

Как передает ivbg.ru, в рамках этого соглашения РАО окажет региону помощь с обучением педагогов, а также с проведение аудита системы подготовки учителей.

Также данное соглашение предполагает взаимодействие при реализации государственной политики в сфере образования, совместную разработку, апробацию и внедрение новых методик и образовательных технологий, средств обучения и воспитания для решения ключевых задач развития сфере образования и науки в Ленобласти.

Глава региона Александр Дрозденко отметил, что Ленинградская область уже не первый год сотрудничает с РАО и новое соглашение стало гораздо шире и серьезнее. Оно затронет подготовку учителей от дошкольной программы до высшей школы.