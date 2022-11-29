Губернатор Ленобласти поделился с молодыми учителями позитивными изменениями в образовании

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко встретился с Ассоциацией молодых педагогов.

Как сообщает ivbg.ru, в на встрече с Ассоциацией молодых педагогов губернатор похвалил их за инициативность и заинтересованность в своей работе. Он отметил, что молодые учителя не только совершенствуются сами, но и помогают развиваться другим, что очень позитивно сказывается на сфере образования в целом.

Александр Дрозденко также предложил учителям внести свои предложения по проведению Года Команды Знаний – 2023, который пройдет в Ленобласти.

На данный момент в регионе трудятся около 24 тысяч педагогов, из них 25% - это молодые специалисты в возрасте до 35 лет.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и президент Российской академии образования, академик РАО Ольга Васильева подписали соглашение о сотрудничестве в сфере образования для развития науки и повышения конкурентоспособности регионального образования.