Глава Ленобласти Дрозденко посетил новые объекты 1 сентября

Начало учебного года стало для Ленобласти настоящим праздником. В этом году в регионе отрылись новые детские сады, школы, “Точки роста”. Всего появилось порядка 80 новых образовательных объектов и учебных учреждений.

Как передает Онлайн47, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко посетил несколько объектов и провел телемарафон открытий. Сообщается, что глава региона приехал в Аннино, где открыли плавательный бассейн для взрослых и детей с саунами и хамамом в раздевалках, тренажерным залом. Затем Дрозденко заглянул в Дом культуры в Пениках, в котором есть библиотека, зрительный зал и помещения для кружков.

Также сообщается, что из новых объектов, отдельное внимание выделяют “Инженерно-технической школе” в Новогорелово, которая открылась с начало учебного года и оснащена современным оборудованием.