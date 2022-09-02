Губернатор Ленобласти поздравил школьников и учителей

Российские школьники наконец-то вернулись в учебные учреждения, чтобы дальше грызть гранит науки. Не остался в стороне с поздравления и глава Ленинградской области Александр Дрозденко.

Как сообщает ИВБГ, в регионе с 1 сентября стартовала работа 22 центров “Точка Роста” и одного “Кванториума”. Также для желающих изучать компьютерные технологии в Ленобласти открыли 37 компьютерных класса в школах.

Губернатор области отметил, что уровень образования региона очень высокий и находится в пятерке лучших по всей стране. Дрозденко заявил, что теперь задачей всех причастных к учебному процессу — не сбавлять обороты и сделать учебу в школе увлекательной для учеников.

Отмечается, что школы Ленобласти в новом учебном году приняли к себе школьников из ДНР и ЛНР. В регионе теперь будет учиться 255 детей из республик, 30 из них пошли в первый класс. Всего в Ленобласти в школы пошли 190 тыс. учеников.