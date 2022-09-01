Глава Ленобласти Дрозденко поучаствовал в “Марафоне открытий”

Глава Ленобласти Александр Дрозденко в четь Дня знаний поздравил учеников, педагогов и родителей и напомнил о том, что в регионе стартовала 22 центров “Точка Роста”.

Как пишет ivbg.ru глава региона отметил, что на сегодняшний день уровень образование в области очень высок. По его словам, главная задача, это сделать обучение в школах интересным и не опускать заданную планку. Чтобы учеба была ребятам в радость, а учителя могли гордиться своей профессией.

В этом году в школы Ленобласти поступили 90 тысяч учеников, из них около 25 тысяч первоклассников.