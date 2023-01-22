Начальная школа-трансформер появится в Шушарах летом 2023 года

В Шушарах появится школа-трансформер, которая объединит в себе детский сад и начальную школу. Ввод здания в эксплуатацию запланирован на июнь текущего года.

Как рассказали в пресс-службе администрации Северной столицы, в настоящий момент строительство школы-трансформера завершено на 90%. Уже выполнены все работы по установки кровли, проводятся отделочные работы и прокладывание инженерных сетей. Ввод в эксплуатацию намечен на конец июня 2023 года.

Здание объединит в себе детский сад на 150 мест и начальную школу на 200 мест. В детском саду будет восемь групп, а начальная школа будет включать в себя восемь классов. Новая школа примет учеников 1 сентября и будет передана в оперативное управление школе №93.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что к 2025 году Петербург перейдет на плановое строительство школ, детских садов и поликлиник.