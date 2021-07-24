На водителя, устроившего аварию на проспекте Народного Ополчения, завели уголовное дело

В пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что после ДТП на одного из предполагаемых виновников завели уголовное дело. Авария произошла в Кировском районе на проспекте Народного Ополчения.

Сообщается, что 37-летний водитель иномарки «Форд Мондео» в 2012 году привлекался Невским районным судом к ответственности за кражу и наркотики. В результате разбирательства, мужчину приговорили к 4 годам и 3 месяцам колонии.

Напомним, что ДТП произошло между водителем «Форда», который пытался перестроиться, и «Солярисом». После оба автомобиля выехали на встречу и столкнулись с другой машиной.