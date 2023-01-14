При столкновении иномарки с фурой на “Коле” погибли три человека

Под Петербургом на трассе “Кола” произошло смертельное ДТП, в котором погибли трое человек, находившихся в иномарке Renault Sandero. Автомобиль столкнулся с грузовой машиной.

Как передает Neva.Today, авария произошла 13 января, около 23:00. На 160 километре трассы “Кола” 1-летний житель республики Карелия двигался в сторону Мурманска. В какой-то момент водитель допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с грузовым авто Mercedes-Benz Atego.

В результате происшествия от полученных травм скончались трое человек, находившихся в “легковушке”: водитель, 64-летняя и 24-летняя пассажирки.

Водитель Renault за 2022 год привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД 2 раза в прошедшем году.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения. Также по данному инциденту организовала проверку прокуратура.