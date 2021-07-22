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За 6 месяцев в Петербурге продали более 84 тыс. автомобилей

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© Фото: pexels.com

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Объем продаж увеличился на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В аналитическом агентстве «Auto-Dealer-СПб» сообщили, что за первые шесть месяцев 2021 года в Санкт-Петербурге успешно продано 84 045 новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Данные показатели на 55% превышают статистику за аналогичный период 2020 года.

Аналитики сообщили, что июнь стал самым продаваемым месяцем в этом году. За это время было продано 15 тысяч 205 новых машин — на 43% больше, чем за этот же период в прошлом году.

Лидером продаж стала отечественная марка LADA. Лидером продаж они стала впервые за 10 лет. Эту позицию раньше занимал корейский автомобиль KIA.

 

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