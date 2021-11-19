В Петербурге дом на Савушкина был выставлен на продажу за 500 млн вместе с жильцами

В Приморском районе Петербурга многоквартирный дом на улице Савушкина выставили на продажу вместе с жильцами за 500 миллионов рублей. Об этом сообщает «Фонтанка», ссылаясь на объявление с сайта «ЦИАН».

По встроенный еще в СССР дом выставили на продажу в начале ноября, что стало полной неожиданностью для местных жильцов. Никто из них не подписывал документы о продаже собственности.

В объявлении говорится, что трехэтажную «сталинку» можно приобрести за 500 миллионов рублей, чтобы открыть в ней гостиницу, кафе или автосалон. Автор объявления пообещал покупателю помочь с переводом здания в нежилой фонд. В настоящее время жильцы дома думают о коллективном обращении в полицию.