Петербуржцы стали меньше платить за подержанные автомобили

В мае стоимость автомобилей с пробегом в Петербурге упала на 15% по сравнению см мартовскими показателями. Об этом свидетельствуют исследования компании «Прагматика». В среднем в автосалонах стоимость автомобилей с пробегам снизилась до миллиона рублей, то есть стала на 100 тысяч меньше, чем в начале весны.

Снизятся в скором времени и ставки по вкладам. Как пишет АБН, ставки по депозитам будут понижены с 10 июня, поэтому желающим воспользоваться выгодными предложениями от банков до 14% стоит поторопиться.

Самыми популярными автомобилями с пробегом у петербуржцев остаются Lada, KIA, Hyundai, Renault и Nissan. Последний потеснил в пятерке Ford, который входил туда еще в марте.

Продажи автомобилей в кредит в Петербурге демонстрируют рост. В мае они достигли 30%.